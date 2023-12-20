Грузовик насмерть сбил пешехода на трассе Санкт-Петербург – Невель
Грузовик насмерть сбил пешехода на трассе Санкт-Петербург – Невель в Палкинском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Водитель грузового автомобиля с прицепом на 308-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель сбил пешехода, который находился на проезжей части и шёл по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП пешеход погибла на месте.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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