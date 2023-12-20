Грузовик насмерть сбил пешехода на трассе Санкт-Петербург – Невель

11:44, 20 декабря 2023, ПАИ

Грузовик насмерть сбил пешехода на трассе Санкт-Петербург – Невель в Палкинском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Водитель грузового автомобиля с прицепом на 308-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель сбил пешехода, который находился на проезжей части и шёл по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход погибла на месте.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.