Псковские таможенники не позволили гражданину Украины вывезти из России госнаграду и золотые монеты

11:58, 20 декабря 2023, ПАИ

Псковские таможенники не позволили гражданину Украины вывезти из России госнаграду и золотые монеты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни. Водитель микроавтобуса пытался вывезти через МАПП «Убылинка» семь золотых монет и орден Ленина.

При себе у мужчины не было документов, подтверждающих право владения государственной наградой. Он предъявил сотрудникам таможни на российско-латвийской границе семь монет и орден, утверждая, что монеты и награда сделаны кустарно, а даты на аверсе монет не соответствуют действительности.

Таможенники изъяли и направили монеты специалистам. Среди изъятого: две монеты номиналом 10 рублей 1899 года выпуска, монета номиналом 10 рублей 1900 года выпуска, две монеты номиналом 5 рублей 1898 года выпуска, монета номиналом 5 рублей 1899 года выпуска и монета номиналом 20 франков 1854 года.

По заключению экспертизы все монеты являются культурными ценностями и изготовлены из золота. Орден Ленина изготовлен из золота, изображение В. И. Ленина – из платины.

Вывоз из Российской Федерации монет и государственной награды запрещен. В отношении гражданина Украины возбуждено дело об административном правонарушении.