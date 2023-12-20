Пропавшего в Псковской области подростка нашли живым

12:21, 20 декабря 2023, ПАИ

Пропавшего в Псковской области 13-летнего школьника Даниила Васильева нашли живым. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Полиция благодарит всех, кто принимал участие в поиске.

Напомним, мальчик ушёл из дома в деревне Родина Псковского района 18 декабря. Отмечается, что подросток ранее уже уходил из дома.