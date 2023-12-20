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Общество

Собака свинье - товарищ: необычную пару заметили на улицах Печор

Фотографии свиньи и собаки, прогуливающихся по городским улицам, разлетелись в печорских сообществах в соцсети «ВКонтакте». Чуть позже хозяйка животных разместила просьбы о помощи в поиске беглецов. «Печорская правда» узнала историю побега и необычной дружбы. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Фото: Данила Жуков, предоставлено газета "Печорская правда"

По рассказам хозяйки животных Татьяны Ивановой, овчарка Рекс и поросёнок Хрюша близки с самого детства. Обычно животные свободно гуляют по территории в деревне Тивиково, однако на этот раз «организовали побег». Инициатором, по мнению женщины, был Хрюша, поскольку ранее уже убегал в соседний лес в поисках чего-нибудь вкусного. По её словам, собака обычно загоняет друга домой, но вчера Хрюша не послушался и овчарке пришлось сопровождать его в качестве охраны.

Необычную компанию видели на нескольких улицах в Печорах. Нашлись друзья только ночью и то, по словам хозяйки животных, поросёнка пришлось уговаривать пойти домой.

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