Итоги «Кубка Деда Мороза» по теннису подвели в Псковской области

13:31, 20 декабря 2023, ПАИ

Подведены итоги турнира «Кубок Деда Мороза» по теннису, который прошёл в Писковичах в Псковской области 17 декабря. Об этом сообщается в группе «Академия тенниса Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Первое место в различных категориях завоевали Елизавета Александрова, Георгий Нилов, Кирилл Васильев, Варвара Андреева, Елизавета Брюсова и Борис Брюсов.

Победителей и призёров наградили кубками, медалями, грамотами и пончиками.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».