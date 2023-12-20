Алла Сердцева: Наряду с ПДД должны появиться правила кибербезопасности

13:49, 20 декабря 2023, ПАИ

Наряду с правилами дорожного движения должны появиться правила детской кибербезопасности, считает командир Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов, член Общественной палаты Псковской области Алла Сердцева.

«Дело в том, что ребята, когда оформляют свои страницы в социальных сетях, не придумывают сложные пароли, и взломать их страницу не составляет труда. На меня подписано много ребят, с которыми я сталкивалась в оздоровительных лагерях, – и очень часто страницы взламывают. А затем мошенники присылают мне просьбы о том, чтобы перевести ту или иную сумму денег, помочь. Я сталкиваюсь с этим регулярно. Поэтому считаю, что проблема очень острая. Безусловно, нужно на государственном уровне регулировать этот вопрос», – сказала Алла Сердцева в беседе с корреспондентом ПАИ.

Запрещать регистрацию детям в социальных сетях бесполезно, потому что все равно ребята обойдут этот запрет, заметила она. Но взрослым людям важно подумать о том, чтобы обезопасить детей от деструктивной информации, которая «льётся в их аккаунты».

«Безусловно, эта тема очень важна и обсуждать её нужно взрослым людям на том же уровне, как кибербезопасность для пожилых людей», – сказала Алла Сердцева.

«Если мы не можем обеспечить полную безопасность людей в интернете, то нужно об этом говорить, потому что осведомлен, значит вооружен. Было бы здорово, если бы наряду с правилами дорожного движения были и правила кибербезопасности. Так или иначе работа ведется, важно, чтобы как можно больше структур озадачивались этой темой», – отметила Алла Сердцева.