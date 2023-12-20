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Пресс-конференция с победителями первенства СЗФО по волейболу проходит в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция с победителями первенства СЗФО по волейболу, которое прошло с 10 по 18 декабря в Вологде, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 20 декабря.

Фото: ПАИ

О победах и планах рассказывают тренер-преподаватель спортивной школы «Бригантина» Сергей Иванов и капитан команды Кирилл Виговский.

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