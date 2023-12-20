Новогодний теннисный турнир пройдёт в Псковской области
Новогодний теннисный турнир среди взрослых спортсменов пройдёт в Писковичах в Псковской области. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации тенниса Псковской области Олег Киселёв.
В рамках соревнований пройдут турниры среди полупрофессионалов и любителей. На турнир полупрофессионалов заявлено 18 участников, а на любительский – 20.
Состязания полупрофессионалов стартуют в 10:00. После них ориентировочно в 14:00 начнётся любительский турнир.
Победителей и призёров наградят грамотами и медалями.
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