В Госдуме захотели изменить динамические тарифы такси

16:53, 20 декабря 2023, ПАИ

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия – за правду» Дмитрий Гусев выступил с инициативой скорректировать алгоритмы, определяющие стоимость поездки в такси. Со своей идеей он обратился в МВД России и «Яндекс. Такси», сообщает РИА Новости.

В своём обращении депутат отмечает, что цена на поездки сейчас меняется в зависимости от спроса и предложения. На этом спекулируют водители такси, которые в организованных сообществах отказываются от заказов для роста цены на поездки.

«Считаю, что алгоритмы, определяющие стоимость поездки, должны быть скорректированы и не допускать резкого повышения цен при массовом отказе от заказа со стороны водителей такси», – следует из обращения Дмитрия Гусева к генеральному директору «Яндекс. Такси» Александру Аникину.

Ранее сообщалось, что в Псковской области принят отдельный закон, регулирующий работу такси в регионе. Так, к примеру, за правительством закреплено право устанавливать дополнительные требования к экологическому классу транспортного средства, используемого в качестве легкового такси, а также вводить меры господдержки перевозчиков для их стимулирования использовать работающие на газомоторном топливе автомобили и осуществлять перевозки пассажиров из числа инвалидов и многодетных семей и иных категорий граждан.