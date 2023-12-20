Семь кольпоскопов поступило в ФАПы Великолукского района

15:09, 20 декабря 2023, ПАИ

Семь кольпоскопов поступило в фельдшерско-акушерские пункты Великолукской межрайонной больницы, сообщили ПАИ в медучреждении.

Один из кольпоскопов был направлен в ФАП деревни Баландино, к которому прикреплены 1216 человек. Среди них медработники должны выделить женщин из группы риска по развитию рака шейки матки и пригласить на приём для обследования. При обнаружении патологий пациентка будет направлена на кольпоскопию – осмотр шейки матки с помощью кольпоскопа и диагностических проб.

Процедура будет проходить прямо в ФАПе, женщинам не придется выезжать за пределы своего населенного пункта.

Кольпоскопия – диагностический осмотр входа во влагалище, стенок влагалища и влагалищной части шейки матки при помощи кольпоскопа – специального прибора, представляющего собой бинокуляр и осветительный прибор.