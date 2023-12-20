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Общество

Праздновать Новый год в Пушкинском заповеднике начнут с 23 декабря

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает жителей и гостей Псковской области на новогодние и рождественские праздники с 23 декабря по 8 января включительно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Игорь Шаймарданов. «С Новым годом!» Из цикла «Михайловские царапки» (2002 год). Из собрания Пушкинского заповедника

Гости музея смогут посетить разнообразные программы, концерты, мастер-классы и занятия. Одно из мероприятий программы – представление «У моря Лукоморья», рассчитанное на старших дошкольников, а также детей младшего и среднего школьного возраста. Ребят и их родителей ждут загадки и конкурсы от Арины Родионовны и её приятеля Кота Учёного, игры с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Кроме того, в музее пройдёт бесплатный концерт заслуженного артиста России, лауреата конкурса имени П. И. Чайковского Владимира Мищука.

А также можно будет посетить занятия «Новогодняя мастерская», «Ямщик сидит на облучке», «В гостиной истинно дворянской...» и другие.

Всю необходимую информацию о предстоящих мероприятиях можно узнать на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Забронировать билет на понравившуюся программу псковичи могут по телефонам: (8 81146) 2-23-21, 2-18-15 в рабочие дни музея (среда – воскресенье).

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