Заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям провели в Пскове

16:46, 20 декабря 2023, ПАИ

В правительстве Псковской области прошло заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям, сообщили в ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Встреча состоялась под председательством заместителя губернатора Александра Серавина. В мероприятии участвовали представители национальных общественных объединений и религиозных организаций, правительства Псковской области и исполнительных органов региона. Также участие в разговоре приняли глава Пскова Борис Елкин, а также руководитель ЦУР Псковской области Анастасия Григорьева.

Совет по межнациональным и межрелигиозным отношениям посвятил заседание темам образования, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также разработке предложений по дальнейшей реализации государственной нацполитики в Псковской области.

Участники встречи смогли обсудить вопросы взаимодействия представителей национальных общественных объединений Псковской области с региональным отделением Ассамблеи народов России, ход реализации на территории Псковской области проектов регионального отделения ОНФ. Участники подвели основные итоги проекта «Разговоры о важном».