Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО – фирма «Псковское возрождение» на выборах президента Российской Федерации
Общество с ограниченной ответственностью – фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах президента Российской Федерации 15-17 марта 2024 года.
|
Наименование
|
Объем, полос
|
Цвет
|
Тип бумаги
|
Плотность,гр./м2
|
Тираж, экз.
|
Стоимость, руб./экз.
|
Газета А3(А2)
|
8(4)
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
200000
|
2.70
|
|
Газета А3(А2)
|
8(4)
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
300000
|
2.50
|
|
Газета А3(А2)
|
8(4)
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
500000
|
2.45
|
|
Газета А3(А2)
|
8(4)
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
1000000
|
2.45
|
|
Газета А3(А2)
|
8(4)
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
1500000
|
2.40
|
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
50000
|
7.30
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
100000
|
7
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
200000
|
6.86
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
500000
|
6.60
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
50000
|
4.18
|
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
100000
|
4
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
200000
|
3.88
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
500000
|
3.78
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
1000000
|
3.72
|
Евробуклет А3
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
50000
|
8
|
Евробуклет А3
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
100000
|
7.70
|
Евробуклет А3
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
200000
|
7.50
|
Евробуклет А3
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
500000
|
7.40
|
Евробуклет А3
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
1000000
|
7.30
|
Карманный календарь 100*70мм
|
2
|
4+4
|
Картон, без ламинации, со скруглением углов
|
300
|
100000
|
2.34
|
Карманный календарь 100*70мм
|
2
|
4+4
|
Картон, без ламинации, со скруглением углов
|
300
|
200000
|
2.10
|
Карманный календарь 100*70мм
|
2
|
4+4
|
Картон, без ламинации, со скруглением углов
|
300
|
300000
|
1.96
|
Карманный календарь 100*70мм
|
2
|
4+4
|
Картон, без ламинации, со скруглением углов
|
300
|
500000
|
1.90
|
Карманный календарь 100*70мм
|
2
|
4+4
|
Картон, без ламинации, со скруглением углов
|
300
|
1000000
|
1.78
(Стоимость может меняться не более чем 15 % в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений). (НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции и доставки).
ООО – фирма «Псковское возрождение»: юридический адрес: 180000, Псков, улица Гоголя, 6.
Фактический адрес: 180007, Псков, улица Горького, 1.
ИНН 6027024264, Телефон/факс: (8 8112) 70-03-35, телефон (8 8112) 70-03-36.