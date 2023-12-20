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Общество

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО – фирма «Псковское возрождение» на выборах президента Российской Федерации

Общество с ограниченной ответственностью – фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах президента Российской Федерации 15-17 марта 2024 года.

Наименование

Объем, полос

Цвет

Тип бумаги

Плотность,гр./м2

Тираж, экз.

Стоимость, руб./экз.

Газета А3(А2)

8(4)

4+4

Газетная

45

200000

2.70

Газета А3(А2)

8(4)

4+4

Газетная

45

300000

2.50

Газета А3(А2)

8(4)

4+4

Газетная

45

500000

2.45

Газета А3(А2)

8(4)

4+4

Газетная

45

1000000

2.45

Газета А3(А2)

8(4)

4+4

Газетная

45

1500000

2.40

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

50000

7.30

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

100000

7

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

200000

6.86

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

500000

6.60

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

50000

4.18

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

100000

4

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

200000

3.88

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

500000

3.78

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

1000000

3.72

Евробуклет А3

2

4+4

Мелованная

115

50000

8

Евробуклет А3

2

4+4

Мелованная

115

100000

7.70

Евробуклет А3

2

4+4

Мелованная

115

200000

7.50

Евробуклет А3

2

4+4

Мелованная

115

500000

7.40

Евробуклет А3

2

4+4

Мелованная

115

1000000

7.30

Карманный календарь 100*70мм

2

4+4

Картон, без ламинации, со скруглением углов

300

100000

2.34

Карманный календарь 100*70мм

2

4+4

Картон, без ламинации, со скруглением углов

300

200000

2.10

Карманный календарь 100*70мм

2

4+4

Картон, без ламинации, со скруглением углов

300

300000

1.96

Карманный календарь 100*70мм

2

4+4

Картон, без ламинации, со скруглением углов

300

500000

1.90

Карманный календарь 100*70мм

2

4+4

Картон, без ламинации, со скруглением углов

300

1000000

1.78

(Стоимость может меняться не более чем 15 % в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений). (НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции и доставки).

ООО – фирма «Псковское возрождение»: юридический адрес: 180000, Псков, улица Гоголя, 6.

Фактический адрес: 180007, Псков, улица Горького, 1.

ИНН 6027024264, Телефон/факс: (8 8112) 70-03-35, телефон (8 8112) 70-03-36.

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