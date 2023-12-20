Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО – фирма «Псковское возрождение» на выборах президента Российской Федерации

17:52, 20 декабря 2023, ПАИ

Общество с ограниченной ответственностью – фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах президента Российской Федерации 15-17 марта 2024 года.

Наименование Объем, полос Цвет Тип бумаги Плотность,гр./м2 Тираж, экз. Стоимость, руб./экз. Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 200000 2.70 Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 300000 2.50 Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 500000 2.45 Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 1000000 2.45 Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 1500000 2.40 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 50000 7.30 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 100000 7 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 200000 6.86 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 500000 6.60 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 50000 4.18 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 100000 4 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 200000 3.88 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 500000 3.78 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 1000000 3.72 Евробуклет А3 2 4+4 Мелованная 115 50000 8 Евробуклет А3 2 4+4 Мелованная 115 100000 7.70 Евробуклет А3 2 4+4 Мелованная 115 200000 7.50 Евробуклет А3 2 4+4 Мелованная 115 500000 7.40 Евробуклет А3 2 4+4 Мелованная 115 1000000 7.30 Карманный календарь 100*70мм 2 4+4 Картон, без ламинации, со скруглением углов 300 100000 2.34 Карманный календарь 100*70мм 2 4+4 Картон, без ламинации, со скруглением углов 300 200000 2.10 Карманный календарь 100*70мм 2 4+4 Картон, без ламинации, со скруглением углов 300 300000 1.96 Карманный календарь 100*70мм 2 4+4 Картон, без ламинации, со скруглением углов 300 500000 1.90 Карманный календарь 100*70мм 2 4+4 Картон, без ламинации, со скруглением углов 300 1000000 1.78

(Стоимость может меняться не более чем 15 % в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений). (НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции и доставки).

ООО – фирма «Псковское возрождение»: юридический адрес: 180000, Псков, улица Гоголя, 6.

Фактический адрес: 180007, Псков, улица Горького, 1.

ИНН 6027024264, Телефон/факс: (8 8112) 70-03-35, телефон (8 8112) 70-03-36.