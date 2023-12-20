Подведены итоги чемпионата школьной баскетбольной лиги на юге Псковской области

16:41, 20 декабря 2023, ПАИ

Подведены итоги чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» дивизионального этапа «Юг» среди девушек. Соревнования проходили в Великих Луках 19 декабря. Об этом сообщается в группе турнира в соцсети «ВКонтакте».

Первое место завоевали баскетболистки спортивного клуба «Локня». Серебро соревнований досталось баскетбольному клубу «Олимп» из Куньинского района. Замкнули тройку лидеров баскетболистки великолукской школы № 12. Четвёртое место осталось за спортсменками Новосокольнического района.

Отдельной награды самого ценного игрока турнира удостоилась Кира Гринько из спортивного клуба «Локня».

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