Жители России рассказали о любимых новогодних традициях

17:08, 20 декабря 2023, ПАИ

77% жителей России считают Новый год важным праздником, но в этом году отмечать его есть желание лишь у 52% россиян. Такие данные социологического опроса приводит агентство «Вебер» – совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием онлайн-инструментов.

Кроме того, «Вебер» узнал, где россияне отмечают Новый год и верят ли в новогодние чудеса, какое кино смотрят перед боем курантов и как проводят 1 января.

Для большей части опрошенных Новый год важен потому, что это семейный праздник, который дает возможность встретиться с близкими (52%). Для 42% этот праздник в первую очередь традиция, а для 38% он значим из-за новогодних атрибутов, подарков и «атмосферы радости и волшебства». 37% заявляют, что Новый год важен, потому что это «праздник надежд на лучшее будущее».

При этом 29% считают Новый год «праздником для детей», 27% – «главным и любимым праздником», а 25% ответили, что Новый год имеет значение из-за большого количества выходных и каникул. О значении объединяющей роли Нового года заявили 23% респондентов.

Среди любимых новогодних традиций россиян – украшение дома и ёлки, об этом рассказали 55% опрошенных. Также в топ любимых новогодних традиций входят: встречи с родными и близкими (у 46%), обмен подарками (43%), вкусные застолья (31%), загадывание желаний (29%), приготовление праздничных блюд (28%).

43% не изменяют своим традициям и всегда отмечают Новый год в одном и том же месте, при этом каждый четвертый (25%) изредка, но меняет локации. Для 7% этот Новый год будет отмечаться впервые не так, как в предыдущие годы. Грядущий праздник 74% опрошенных проведут дома, 8% – в гостях, а 3% – на работе.

53% россиян ежегодно предпочитают украшать искусственную ёлку, 18% отдают предпочтение живой ели. Каждый второй (51%) наряжает ёлку за несколько дней до Нового года, 13% делают это непосредственно 30 и 31 декабря.

Говоря о подарках на Новый год, 75% жителей страны ответили, что дарят их: 51% покупают подарки заранее, а 24% – в последние дни. Каждый второй (51%) считает покупку новогодних подарков приятным занятием, а для 31% этот процесс скорее утомителен.

В новогодние каникулы россияне чаще всего предпочитают смотреть советские кинокартины (48%). Самый «новогодний» фильм для жителей страны – «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (58%), следом идет «Иван Васильевич меняет профессию» (37%), «Один дома» (32%), «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (30%), «Карнавальная ночь» (29%).

Среди лучших новогодних отечественных фильмов, снятых за последние несколько лет, респонденты чаще всего называют продолжение картины «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», а также кинофраншизу «Ёлки».

Помимо фильма «Один дома», среди зарубежных картин россияне любят смотреть на новогодних праздниках «Гарри Поттера» (15%) и «Гринч – похититель Рождества» (9%).

Абсолютное большинство респондентов (75%) когда-либо загадывали желания на Новый год, при этом только 31% верят, что они сбудутся, а 55% скорее не верят. 34% отмечают, что загаданные на Новый год желания затем сбывались. 61% россиян верили в существование Деда Мороза до 12 лет, но 11% в ходе опроса отметили, что он существует и они верят в него до сих пор.

Первые сутки после наступления Нового года большинство опрошенных (43%) предпочитают проводить с семьей, 36% рассказали, что будут смотреть фильмы, 35% – доедать новогодние блюда, 21% – гулять, 19% – ходить в гости, 17% – встречаться с друзьями.

Данные социологического агентства «Вебер» – проекта АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы». Изучение общественного мнения проводилось АНО «Диалог Регионы» 5-6 декабря 2023 года в сети методом River Sampling среди 1 400 россиян старше 18 лет.