Псковичи стали победителями футбольного турнира в Луге

17:25, 20 декабря 2023, ПАИ

Футболисты клуба «Псков-белые» (воспитанники 2013 года рождения) стали победителями турнира Pro sport, который прошёл в Луге в Ленинградской области 16 декабря. Об этом сообщается в группе футбольного клуба «Псков» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие шесть команд, в том числе два состава футбольного клуба «Псков»: «Псков-белые» и «Псков-синие».

В индивидуальных номинациях также отметили псковичей Егора Кирилова и Дмитрия Юрченко.

Спортсмены тренируются под руководством Андрея Дмитриева.

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