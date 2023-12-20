Псковичи стали победителями футбольного турнира в Луге
Футболисты клуба «Псков-белые» (воспитанники 2013 года рождения) стали победителями турнира Pro sport, который прошёл в Луге в Ленинградской области 16 декабря. Об этом сообщается в группе футбольного клуба «Псков» в соцсети «ВКонтакте».
В соревнованиях приняли участие шесть команд, в том числе два состава футбольного клуба «Псков»: «Псков-белые» и «Псков-синие».
В индивидуальных номинациях также отметили псковичей Егора Кирилова и Дмитрия Юрченко.
Спортсмены тренируются под руководством Андрея Дмитриева.
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