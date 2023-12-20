Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вера Емельянова на выставке «Россия» протестировала возможности системы здравоохранения Псковской области

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на выставке «Россия» на ВДНХ посетили экспозицию Министерства здравоохранения, на которой сегодня, в День Псковской области, на выставке работают медики из Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Здесь и далее фото регионального комитета по здравоохранению

Экскурсовод экспозиции показал вице-губернатору новое оборудование, достижения здравоохранения, представленные в павильоне.

Главные врачи медицинских организаций Псковской области рассказали Вере Емельяновой, какую программу они сегодня демонстрируют посетителям.

Вера Емельянова сама попробовала, как работает стул ЭКГ и аппарат Биоимпеданс, который измеряет рост, вес, замеряет уровень артериального давления, уровень кислорода в крови и жировой прослойки, а также сыграла в викторину Псковской областной клинической больницы.

Вера Емельянова поблагодарила Министерство здравоохранения за возможность показать ведущим медицинским организациям Псковской области свои возможности и достижения.

Также с работой системы здравоохранения Псковской области на выставке «Россия» ознакомился главный федеральный инспектор по региону Александр Хлопков.

Он осмотрел все экспозиции медицинских организаций, пообщался с главными врачами, а врач-онколог Псковского областного клинического онкологического диспансера сделал Александру Хлопкову дерматоскопию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 декабря 2023

Судьбу улицы Владимирской в Пскове помогает решить прокуратура
20 декабря 2023

В России введут обязательную сертификацию электросамокатов
20 декабря 2023

Директор псковской управляйки предложил принять закон о двойном адресе
20 декабря 2023

Заседание антинаркотической комиссии состоялось в Островском районе
20 декабря 2023

Новый ФАП в Усвятах начал принимать пациентов
20 декабря 2023

Палкинские школьники собрали новогодние посылки для бойцов СВО
20 декабря 2023

В Москве обсудили вопросы поддержки псковских детей-сирот
20 декабря 2023

Поступили первые заявки в номинацию «Экомышление» премии «Народное признание»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...