Вера Емельянова на выставке «Россия» протестировала возможности системы здравоохранения Псковской области

17:21, 20 декабря 2023, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на выставке «Россия» на ВДНХ посетили экспозицию Министерства здравоохранения, на которой сегодня, в День Псковской области, на выставке работают медики из Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Экскурсовод экспозиции показал вице-губернатору новое оборудование, достижения здравоохранения, представленные в павильоне.

Главные врачи медицинских организаций Псковской области рассказали Вере Емельяновой, какую программу они сегодня демонстрируют посетителям.

Вера Емельянова сама попробовала, как работает стул ЭКГ и аппарат Биоимпеданс, который измеряет рост, вес, замеряет уровень артериального давления, уровень кислорода в крови и жировой прослойки, а также сыграла в викторину Псковской областной клинической больницы.

Вера Емельянова поблагодарила Министерство здравоохранения за возможность показать ведущим медицинским организациям Псковской области свои возможности и достижения.

Также с работой системы здравоохранения Псковской области на выставке «Россия» ознакомился главный федеральный инспектор по региону Александр Хлопков.

Он осмотрел все экспозиции медицинских организаций, пообщался с главными врачами, а врач-онколог Псковского областного клинического онкологического диспансера сделал Александру Хлопкову дерматоскопию.