Посетители выставки «Россия» активно проходят медобследования на стенде Псковской области

17:43, 20 декабря 2023, ПАИ

Посетители выставки «Россия» активно проходят медобследования на стенде Псковской области, сообщает корреспондент ПАИ. В частности, можно пройти дерматоскопию в электронном виде и обследование на наличие новообразований на коже. На прошлой неделе благодаря своевременному медицинскому обследованию псковские медики выявили рак у 79-летнего москвича.

На стенде Псковской области также можно принять участие в розыгрыше чекап-обследования на онкомаркеры.

«Сегодня пришли около 40 пациентов. Всем рассказали про заболевания кожи. Часть пациентов выиграли сертификат на прохождение тестирования в нашей клинике», – сказал главврач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров.

Кроме того, посетители стенда в специальном кабинете могут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, ковид, а также гепатит Б и сифилис. Пациентов принимают сотрудники Псковской областной инфекционной клинической больницы.

У одного из посетителей павильона Минздрава, где сегодня работают сотрудники псковских медучреждений, выявили коронавирус. Ему выдали памятку и посоветовали обратиться в медицинскую организацию по месту жительства.