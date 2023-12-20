Методику преподавания истории и обществознания обсудят на международной конференции в Пскове

18:52, 20 декабря 2023, ПАИ

XI Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы теории и методики обучения истории и обществознанию» пройдёт в ПсковГУ. Соорганизаторами мероприятия выступают исторический факультет Белорусского государственного университета и исторический факультет Псковского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Встречи запланированы на 22–23 декабря. Участниками мероприятий станут 98 докладчиков из 24 городов России, Белоруссии и Казахстана.

В рамках конференции пройдут Всероссийский образовательный (обучающий) семинар «Внедрение научно-образовательного центра духовно-нравственного воспитания на базе вуза», окружное совещание по вопросам внедрения регионального компонента образовательного модуля «Дальний Восток во Второй мировой войне: без срока давности» и круглый стол «Межнациональные отношения в Псковской области: актуальные вопросы и перспективы развития».

Кроме того, в рамках пленарного и секционных заседаний состоится обсуждение следующих вопросов: «Великая Отечественная война: без срока давности», проблемы современного исторического и обществоведческого образования, современные тенденции и новации в профессиональной деятельности преподавателей истории и обществознания и других.