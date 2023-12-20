В Москве обсудили вопросы поддержки псковских детей-сирот

17:51, 20 декабря 2023, ПАИ

Круглый стол «Реализация права ребёнка на воспитание в семье» прошёл на выставке «Россия» на ВДНХ, передаёт корреспондент ПАИ.

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Главной целью мероприятия стала популяризация семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, повышение уровня вовлечённости населения в участие в судьбе детей-сирот, а также обеспечение доступности информации об организации принимающей семьи.

В нём приняли участие представители органов социальной защиты из Ростова, Кургана, Херсона, общественные организации, Фонд «Дети ждут», ведущий передачи «Когда все дома» Тимур Кизяков, журналист Елена Кизякова, а также представители Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны».

«Псковская область граничит с тремя государствами и с четырьмя другими регионами, поэтому нам приходится сталкиваться с детьми из других государств и регионов. Детское население чуть больше 114 тысяч человек. На каждого специалиста органа опеки и попечительства – 1 652 ребёнка. Организацией работы с семьей занимаются также центры социального обслуживания», – рассказала председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

Она также отметила, что комитет проводит целый комплекс мероприятий по популяризации семейных форм устройства детей-сирот. Сегодня на территории региона 1 118 семей с приёмными детьми.

«Разрабатываются меры поддержки семей с приёмными детьми и принимаются новые меры. Стараемся поддерживать на всех уровнях – от рождения ребёнка и далее», – подчеркнула Ольга Евстигнеева и добавила, что с 2008 года общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 57 %.

«С 2009 года мы работаем в Псковской области. И каждый год приезжаем. Четверть программ «Пока все дома», рубрики «У вас будет ребёнок» снята в Псковской области. Наша цель – именно повернуть зрителя лицом к этим детям, чтобы они не исчезали с экранов, есть эти дети, значит, есть проблема, которую надо решать. Как только эта тема уйдёт с экранов, будет ощущение, что этой проблемы нет. Поэтому нам важно сохранение нашей рубрики на федеральном канале. Мы много лет приезжаем в Псковскую область, и нас встречают одни и те же неравнодушные лица. Случайных людей в этом деле нет», – резюмировала телеведущая Елена Кизякова.