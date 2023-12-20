Псковичей приглашают на концерт группы LiberArte из Никарагуа

18:58, 20 декабря 2023, ПАИ

Выступление группы LiberArte из Никарагуа состоится в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова 23 декабря в 17:00 в рамках фестиваля «Единством сильны», сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

Отмечается, что LiberArte – один из наиболее популярных ансамблей в Никарагуа, который является постоянным участником телевизионных программ и народных праздников. Группа не раз выступала в различных странах Латинской Америки – на Кубе, в Венесуэле, Сальвадоре и других. Коллектив объединяет талантливых молодых музыкантов и исполнителей, сочетающих в своём творчестве традиционные и популярные латиноамериканские ритмы и революционную тематику, отмечают в пресс-службе.

Концерт пройдёт в отделении культуры и искусств Псковского колледжа искусств (улица Набат, 5). Вход свободный.