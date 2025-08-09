Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наталья Исакова: Дополнительная поддержка важна для сохранения памятников природы региона

Псковская область обладает не только богатейшим культурным наследием, здесь находятся и уникальные памятники природы, которые очень гармонично сочетаются. Дополнительная поддержка необходима для их сохранения и развития, отметила директор Государственного архива Псковской области и член Общественной палаты России Наталья Исакова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Наталья Исакова. Фото: ПАИ

«Реализация таких проектов, как «Кластер Гидробиолога – Ихтиолога», «Эконаследие: защита дикой природы Псковской и Новгородской областей» и «Озёрные летописи», не только способствуют защите биоразнообразия, но и создают новые возможности для развития экотуризма, научных исследований и вовлечения местных жителей в природоохранную деятельность. А уникальный край озёр и болот с умно развитой туристической инфраструктурой может стать одной из визитных карточек региона», – подчеркнула она.

Наталья Исакова также заметила, что данные проекты объединяют в себе экологическое просвещение и глубокую научно-исследовательскую работу, направленную на изучение и сохранение уникальных экосистем Псковской области.

Ранее сообщалось, что три заявки Псковской области победили в конкурсе Президентского фонда экологических и природоохранных проектов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 августа 2025

Великолучан приглашают на службу в полицию
09 августа 2025

Спортивных и жизненных побед пожелал псковичам в День физкультурника Александр Котов
09 августа 2025

До +25 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 10 августа
09 августа 2025

Юрий Бурлин: Важно продолжать работу по повышению компетенций НКО в проектировании
09 августа 2025

Фестиваль «Александрова дорога» проходит в Гдовском районе
09 августа 2025

Мультиспортивный фестиваль проходит в Финском парке Пскова
09 августа 2025

Наталья Исакова: Дополнительная поддержка важна для сохранения памятников природы региона
09 августа 2025

Псковский губернатор: Мы чествуем народы, хранящие уникальные традиции и связь со своими корнями

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...