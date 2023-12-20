Жителя Бежаницкого района осудят за незаконную ловлю рыбы

23:30, 20 декабря 2023, ПАИ

Жителя Бежаницкого района осудят за незаконную ловлю рыбы, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что в период с 15 по 16 ноября местный житель на озере Боровно с помощью надувной лодки и пяти лесковых сетей незаконно выловил 72 экземпляра рыбы, в том числе леща, щуки, язя, плотвы, краснопёрки. Причинённый ущерб составил свыше 30 тысяч рублей.

Прокуратура Бежаницкого района признала законным возбуждение уголовного дела по данному факту.

Мужчину осудят по статье 256 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.