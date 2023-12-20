Пропавшего в Бежаницах мужчину нашли мёртвым
Пропавшего в Бежаницах мужчину нашли мёртвым, сообщает поисковый отряд «След» в Великих Луках в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Отмечалось, что с 21 ноября 2023 года его местонахождение было неизвестно.
«Спасибо всем, кто так или иначе принимал участие в поисках, за ваши репосты и информационную поддержку», – говорится в сообщении.
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