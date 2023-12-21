Две общественные территории благоустроят в Кунье

09:40, 21 декабря 2023, ПАИ

Две общественные территории благоустроят в Кунье. Подрядчика определили в ходе аукциона в электронном виде. Об этом ПАИ сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев.

Объекты выбрали по итогам голосования жителей посёлка. В Кунье обустроят парк на улице Советской (третья очередь, пустующая территория напротив пруда) и территорию у пруда между домами № 142 и 144 на улице Дзержинского.

В парке напротив пруда появится новая дорожка из тротуарной плитки и зона отдыха со скамейками и урнами. В свою очередь на улице Дзержинского обустроят две зоны, которые ранее вымостили тротуарной плиткой.

Благоустройство выполнят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Все работы по контракту должны быть завершены до 1 июня 2024 года.