Две общественные территории благоустроят в Кунье
Две общественные территории благоустроят в Кунье. Подрядчика определили в ходе аукциона в электронном виде. Об этом ПАИ сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев.
Объекты выбрали по итогам голосования жителей посёлка. В Кунье обустроят парк на улице Советской (третья очередь, пустующая территория напротив пруда) и территорию у пруда между домами № 142 и 144 на улице Дзержинского.
В парке напротив пруда появится новая дорожка из тротуарной плитки и зона отдыха со скамейками и урнами. В свою очередь на улице Дзержинского обустроят две зоны, которые ранее вымостили тротуарной плиткой.
Благоустройство выполнят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
Все работы по контракту должны быть завершены до 1 июня 2024 года.
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