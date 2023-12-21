Администрация Псковского района прокомментировала сроки ремонта улицы Владимирской

10:16, 21 декабря 2023, ПАИ

Вопрос по ремонту улицы Владимирской, связывающей Псков и Псковский район в микрорайоне Родина, будет рассмотрен после её передачи на баланс администрации Завеличенской волости, сообщили в администрации Псковского района.

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Отметим, ранее дорога находилась на балансе у застройщика. Всё это время от жителей микрорайона поступали жалобы на плохое состояние дороги и некачественную уборку.

Ранее директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов обратил внимание, что улица имеет межмуниципальный статус и сейчас её хотят передать на баланс Псковского района. По его словам, сейчас судьбу улицы помогает решить прокуратура.