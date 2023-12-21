В Невельском районе задержаны иностранцы, собиравшиеся нарушить границу с Белоруссией

10:06, 21 декабря 2023, ПАИ

В Невельском районе задержаны иностранцы, собиравшиеся нарушить границу, сообщили ПАИ в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В пограничной зоне сотрудники ведомства остановили для проверки автомобиль марки «Фольксваген» под управлением 22-летнего иностранца. Выяснилось, что иностранец планировал за деньги перевезти в сопредельное государство трех выходцев из Центральной Африки. Африканцы документов на право пересечения государственной границы не имели.

По факту попытки незаконного пересечения государственной границы тремя жителями одной из стран Центральной Африки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 УК РФ. Также возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 УК РФ в отношении перевозчика, который оказывал пособническую помощь африканцам при попытке незаконного пересечения государственной границы из Российской Федерации в Белоруссию. На основании решения Невельского районного суда правонарушители заключены под стражу.