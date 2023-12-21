Великолучанин стал призёром чемпионата и первенства Витебской области по лыжным гонкам

10:29, 21 декабря 2023, ПАИ

Великолучанин Серафим Ласьков стал бронзовым призёром открытых чемпионата и первенства Витебской области по лыжным гонками, которые прошли в Белоруссии 19 и 20 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

В соревнованиях от Псковской области участвовали спортсмены из Невеля, Струг Красных и Великих Лук.

Напомним, что в рамках этих соревнований две золотые медали сумел взять спортсмен из Струг Красных Глеб Беляев.

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