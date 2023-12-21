В Пскове пьяному водителю-рецидивисту грозит три года тюрьмы

10:36, 21 декабря 2023, ПАИ

Три года тюрьмы грозит псковичу за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

Следствие установило, что в октябре текущего года житель одного из домов на улице Юности в Пскове, находясь в своём автомобиле, увидел, как к машине ВАЗ-21093 подошёл мужчина шаткой походкой, сел за руль и начал движение.

Бдительный водитель решил остановить нетрезвого мужчину.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что водителем ВАЗ-21093 является 50-летний мужчина, который неоднократно судим за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее назначенные судом наказания не привели мужчину к исправлению своего поведения. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет.