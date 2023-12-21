Сладкоежку из Великих Лук задержали с поличным росгвардейцы

10:48, 21 декабря 2023, ПАИ

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, который похитил семь плиток шоколада из магазина в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Около 14:00 на пульт дежурного охраны поступил сигнал «тревоги» из магазина на улице Клевцова.

Экипаж группы задержания выехал на место. Великолучанин, который похитил из торгового зала семь плиток шоколада общей стоимостью более тысячи рублей, был задержан. Проводится проверка.