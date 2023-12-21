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Происшествия

Сладкоежку из Великих Лук задержали с поличным росгвардейцы

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, который похитил семь плиток шоколада из магазина в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Около 14:00 на пульт дежурного охраны поступил сигнал «тревоги» из магазина на улице Клевцова.

Экипаж группы задержания выехал на место. Великолучанин, который похитил из торгового зала семь плиток шоколада общей стоимостью более тысячи рублей, был задержан. Проводится проверка.

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