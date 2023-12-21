Подведены итоги чемпионата Псковской области по баскетболу среди школьников в дивизионе «Юг»
Подведены итоги финала чемпионата Псковской области школьной баскетбольной лиги «Кэс-баскет» дивизиона «Юг» среди юношей. Соревнования прошли в зале спортшколы «Экспресс» в Великих Луках 20 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.
Первое место в соревнованиях заняла команда «Юность». В её составе играют школьники великолукской гимназии. Серебряными призёрами стали баскетболисты школы № 1 Невеля, команда «Атом». Замкнули тройку лидеров воспитанники спортшколы Новосокольников команда «Сокол». Четвёртое место заняли себежане из команды «Штурм».
Самым ценным игроком финала соревнований признали Степана Кудрявцева.
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Подведены итоги чемпионата Псковской области по баскетболу среди школьников в дивизионе «Юг»
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