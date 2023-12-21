Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

10:57, 21 декабря 2023, ПАИ

Три пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за минувшие сутки, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Гараж выгорел изнутри по всей площади на улице Звёздной в Пскове. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Матрац сгорел в подвале многоквартирного жилого дома на улице Матвея Кузьмина в Великих Луках. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём.

Кроме того, пластиковый мусорный контейнер сгорел на контейнерной площадке на улице Проектной в Великих Луках. А также огонь повредил второй контейнер. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.