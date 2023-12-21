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Происшествия

Сбивший ребёнка на зебре пскович отправится в колонию на три года

Сбивший ребёнка на зебре пскович отправится в колонию на три года, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

28 августа 2021 года мужчина в состоянии опьянения находился за рулём своего автомобиля и совершил наезд на несовершеннолетнего, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, сроком на два года и шесть месяцев с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

Также суд взыскал с мужчины в пользу потерпевшего 700 000 рублей, а в пользу его матери 100 000 рублей в счёт возмещения причинённого преступлением морального вреда. Также им разъяснено право обращаться с исковыми требованиями о взыскании расходов по лечению и реабилитации мальчика в суд в порядке гражданского судопроизводства.

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