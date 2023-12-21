Почётный гражданин Пскова Николай Мишуков отмечает 91-й день рождения

12:43, 21 декабря 2023, ПАИ

Заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств Карелии, почётный гражданин Пскова Николай Мишуков празднует свой 91-й день рождения сегодня, 21 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Николай Мишуков выступает перед студентами и преподавателями Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова (в прошлом – Псковского областного музыкального училища), где он работал с 1970 года.

Николай Мишуков обладает свыше ста почётными грамотами и дипломами, медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», орденом «Знак Почёта». В 1995 году ему присвоили звание «Почётный гражданин города Пскова».

За годы творческой деятельности композитор написал около 500 музыкальных произведений: хоров, романсов, инструментальных пьес, песен, в том числе гимн Пскова.