С 95-летием поздравил жительницу псковской деревни Владимир Путин

12:58, 21 декабря 2023, ПАИ

95-летие отметила ветеран труда, жительница деревни Федоровское Локнянского района Александра Новикова. Об этом пишет газета «Восход».

Ветерана поблагодарили за многолетний добросовестный труд. Ей вручили приветственный адрес от президента РФ Владимира Путина, памятные подарки от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, администрации Локнянского района, пожелали здоровья и долголетия. Поздравить Александру Новикову с 95-летием приехали председатель Собрания депутатов Локнянского муниципального округа Алексей Блинов, секретарь районного Совета ветеранов Людмила Бобырь.

Александра Новикова родилась в деревне Лутово Локнянского района в крестьянской семье. Детей было шестеро – три брата и три сестры. В 1935 году пошла в школу в деревне Речитино. Школа находилась в бывшем барском доме, окружённом садами. В пятом классе училась уже в Локнянской школе.

«В 1935 году семья вступила в колхоз, так решил отец. В колхоз свели одну корову и единственную лошадь, одну корову оставили себе, нужно было кормить шестерых детей. Отец очень болел и в феврале 1941 года умер», – рассказала Александра Новикова.

Женщина является бывшим несовершеннолетним узником, она хорошо помнит военные годы.

«Война прожита трудно. Уже в июле 1941 года родную деревню заняли немцы. Жили они в домах с местными жителями, так как боялись партизан. В июне 1942 года семью выселили в деревню Шпакино, это в десяти километрах за Михайлов Погост. Всю зиму жителей гоняли на дорогу расчищать снег. В 1943 году семья вернулась в свою деревню. Все женщины обязаны были ходить на работу, чистить снаряды, которые в ящиках штабелями стояли от Федоровского до самой Локни. В сентябре 1943 года нашу семью и всех жителей из деревень Труфоново, Конышово, Федоровское в Локне погрузили в вагоны, повезли в Литву. В Литве на хозяина проработали всю зиму, а весной всех русских отправили копать окопы, всё лето пробыли в окопах», – отметила женщина.

После освобождения семья вернулась домой. Колхозники поднимали разрушенное войной хозяйство, лопатами копали все поля, вручную выполняли всю тяжёлую работу, наравне со взрослыми трудились подростки. 40 лет проработала Александра Новикова в колхозе «Коммунар»: на разных работах, в полеводстве, а последние десять лет – в животноводстве, ухаживала за телятами. Вся жизнь Александры Новиковой прошла в труде. За многолетний добросовестный труд имеет почётные грамоты, звание «Ветеран труда», юбилейные медали.