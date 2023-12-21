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Медфак ПсковГУ вошёл в рейтинг командного первенства Международной олимпиады «Золотой стетоскоп»

Студенты медицинского факультета ПсковГУ показали отличные результаты на IX Международной олимпиаде по терапии «Золотой стетоскоп». Мероприятие является частью проекта «Траектория от школьника до академика», инициированного Российским обществом профилактики неинфекционных заболеваний совместно с ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России, призванного сыграть ключевую роль в просвещении и образовании молодого поколения медиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Медфак ПсковГУ вошёл в рейтинг командного первенства Международной олимпиады «Золотой стетоскоп». Фото: пресс-служба ПсковГУ

Квалификационные раунды состоялись в пяти федеральных округах: Северо-Кавказском, Северо-Западном, Южном, Сибирском и Дальневосточном. Участниками стали более 30 высших учебных заведений из более чем 40 городов России.

ПсковГУ представила команда пятикурсников медфака «Терапия начинается здесь». Капитан – студентка направления «Лечебное дело» Эльза Абдуллаева. Также в состав команды вошли Мехрангез Бахронова, Максим Ельцов, Анна Лаврентьева, Маргарита Савинова, Анастасия Рузанова. Руководитель ребят – профессор кафедры клинической медицины ПсковГУ Наталья Иванова.

Командам необходимо было решить сложные задачи, требующие высокого уровня знаний и смекалки: распознать заболевание по его внешним проявлениям, в короткий срок расшифровать электрокардиограмму, рентген, данные эхокардиографии и компьютерной томографии, а также решить сложную клиническую задачу.

«Команда ПсковГУ успешно справилась с интересными и захватывающими заданиями, продемонстрировала высокий уровень знаний и подготовки, заняв почётную вторую позицию в командном первенстве», – отметила профессор Наталья Иванова.

Добавим, что уже 29 декабря студенты медфака станут участниками ещё одной олимпиады – на этот раз по неотложной помощи.

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