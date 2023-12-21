Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в Псковской области 22 декабря
Облачная погода прогнозируется на территории Псковской области 22 декабря. Ночью ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, днём осадки в виде мокрого снега, местами с дождём. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
На дорогах местами гололедица. Будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по Псковской области ночью составит от 0 до -5 градусов, днём – от 0 до +5 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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