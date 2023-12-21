Главную новогоднюю ель установили в Новоржеве

13:10, 21 декабря 2023, ПАИ

Главную новогоднюю ель установили в Новоржеве, пишет районная газета «Земля Новоржевская».

Ель привезли из деревни Ругодево Новоржевского района. Украшением дерева займутся в ближайшее время.

«Теперь ёлочка будет радовать жителей и гостей Новоржева», – написали в газете.

Ранее сообщалось, что Невель продолжают украшать к Новому году, а в Красногородске на центральной площади установили и зажгли новогоднюю ель.