Главную новогоднюю ель установили в Новоржеве
Главную новогоднюю ель установили в Новоржеве, пишет районная газета «Земля Новоржевская».
Ель привезли из деревни Ругодево Новоржевского района. Украшением дерева займутся в ближайшее время.
«Теперь ёлочка будет радовать жителей и гостей Новоржева», – написали в газете.
Ранее сообщалось, что Невель продолжают украшать к Новому году, а в Красногородске на центральной площади установили и зажгли новогоднюю ель.
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