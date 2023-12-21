«Три белых коня, эх, три белых коня!»: псковские випы рассказали о зимних развлечениях в детстве

18:02, 21 декабря 2023, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали о том, как развлекались в детстве зимой, о неудачных и удачных попытках встать на коньки, о том, с каких псковских горок катались, на чём и как, а ещё о том, почему проехаться с уклона в Финском парке было делом чести.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов:

– Зима всегда была хорошая, снежная, поэтому мы любили кататься. Катались на санках или на картонках, современных «ватрушек» у нас не было. Когда смотришь, как дети сейчас катаются на таких, даже немного завидуешь.

А мы садились на санки по два-три человека. Самое главное было – не заехать на проезжую часть, потому что горка была около дороги. Человек, который был сзади, должен был вовремя развернуться, иногда это было тяжело. Конечно, все вываливались из санок, зато весело. Потом власти поставили там заборчик, но развернуться все равно надо было, потому что удар о заборчик не очень приятен.

В шесть лет меня родители усиленно пытались отправить на фигурное катание, купили коньки, все было замечательно, но это была первая и последняя зима, когда я катался на коньках. Максимум, что я научился делать, – это проезд без сопровождения от одного бортика к другому по самой большой ширине. На большее меня не хватило, никаких парных танцев или чего-то еще я осилить не смог.

Директор АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим» Святослав Самсонов:

– В Пскове я довольно часто переезжал, но всегда жил в местах рядом с историческими развалинами. Например, у бастиона в Летнем саду около колеса обозрения. Там всегда было много горок. Также горки были в Финском парке, только он тогда был абсолютно неухоженным, и нам приходилось лавировать между деревьями. Еще бывали горки на Завеличье.

Из-за переездов я перекатался с большей части горок Пскова. Из самых эпичных вспоминается горка в Финском парке (сейчас вместо нее лестница от улицы Гоголя). Это была максимально длинная и страшная горка. Пацаны, которые с нее съезжали, автоматически становились на уровень выше, чем все остальные, которые не могли себе этого позволить. Но никто не предупреждал, что в самом конце есть стесанный трамплин, после которого пару дней невозможно было сидеть: ушиб копчика был обеспечен. Скатиться с этой горки было делом чести.

На коньки я встал в сознательном возврате, уже будучи студентом. У меня есть школьный друг, который очень любит коньки, мы с ним покатались, потом с группой. Я умею кататься, но только в одну сторону (например, спиной я ездить не умею). При этом не падаю, могу даже сделать небольшой кружок. Еще у меня есть теплые воспоминания из детства, когда мы на школьном стадионе на физкультуре ходили на лыжах. Первый-второй класс у нас были лыжи, а потом, видимо, физруки-лыжники закончились.

Начальник УКОН УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Мамаев:

– Катались с чего только можно, на чем только можно, в любом месте, где позволяла горка. В ход шло всё подряд: ледянки, санки, капоты и покрышки автомобилей, камеры и картонки. После школы, конечно, катались на портфелях. Помню, как мы вчетвером или впятером взяли капот от стоящего рядом разобранного уазика и забрались на большой погреб. Решили, что такая горка для нас маловата, и залезли на крышу, которая выходила к погребу. Мы доехали практически до соседнего здания, кто-то даже нос разбил. Недавно водил уже своего ребенка с погреба у областной больницы кататься, они с крыши аж на Великую выезжали.

В детстве мы и с гаражей прыгали, и на льдинах катались. Делали даже так: старшеклассники вырубали большой круг на льду, и все начинали по нему бегать. Лёд крошился, и получалось, что в этом кругу плавали маленькие льдины. Было настоящее шоу: пробежать как можно быстрее и не утонуть. Рано или поздно все оказывались в воде. Водоем был неглубокий – по грудь, а потом раздеваешься и к костру – сушиться. Если кто-то из родителей мимо идет – леща и домой. Я обычно приходил домой, мама открывала дверь, давала метёлку, и я чистился на своих же санках от ледышек, иначе домой не пускали.

Заместитель главного врача Псковского госпиталя для ветеранов войн по медицинской части Маргарита Жукова:

– Я училась в музыкальной школе и каталась с горки на своей скрипке. Бабушка покупала футляр для скрипки два-три раза за зиму и все время удивлялась, как я умудряюсь его порвать.

Главный внештатный гериатр Псковской области, заведующая областным гериатрическим центром Дарья Ульвачева:

– Я каталась на площади Победы около стены ближе к Вечному огню. Катались на картонке и на санках. Единственное воспоминание: катались с папой и сестрой. Папа нас оберегал, чтобы мы не ударились. Сейчас в городе уже не катаюсь, потому что знаю, чем чревато. Но в деревне до сих пор на «ватрушке» катаюсь, выезжаю прямо на озеро.

Врач физической реабилитации, врач-невролог Ахмед Мамедов:

– Я вырос в Великих Луках, мы собирались около крепости, там была большая горка. Катались друг за другом или все вместе, чтобы было веселее. Бывало, врезались в деревья. «Ватрушек» тогда не было, зато были пластмассовые приспособления с ручкой, тогда они были очень популярны, и мы на них всей толпой спускались. Еще прыгали с сараев в снег, иногда застревали в сугробах, приходилось откапывать друг друга.

Тренер по баскетболу детского оздоровительно-образовательного спортивного центра «Юность» Ольга Козлова:

– Я жила в детстве на Октябрьском проспекте в районе «Максимуса». Раньше там был завод «Псковмаш», а возле него на Иркутском переулке была горка от дороги вниз к заводу, и мы с неё катались. Там и сейчас есть спуск, но уже никто не катается.

Катались по-разному: и на ногах, и на картонке, и на санках, где не было льда. Травм не было: мы, дети того поколения, были покрепче, чем нынешние. Катались после школы, в выходные, когда позволяла погода. В основном около дома, а в выходные с родителями ходили на другие горки.

Тренер по шахматам Максим Марин:

– Я помню горку около реки Милевки, там рядом живут мои бабушка и дедушка. Горка была большая, катались кто на чем: на ледянках, на ногах. Сейчас там построили новый парк, горки уже нет, к сожалению. Все говорили, что горка опасная, но нас, детей, это не смущало. Бывали случаи, когда ребята улетали в Милевку.

А вот на коньках я до сих пор не умею кататься. В детстве пытался научиться, но сломал руку в первый же день, когда встал на коньки. С тех пор так и не пробовал, но уже хочется как-то закрыть этот гештальт.

Заместитель председателя комитета по труду и занятости Псковской области Мария Богомолова:

– Я помню, как мы после школы ходили на большую горку около храма Александра Невского. Съезжали на картонке и на шерстяных рейтузах до тех пор, пока они все не покроются ледяными катышками.

Я помню, один раз мы закатались, а у меня была музыкальная школа… И вот я пришла домой, у меня мама спрашивает: «Ты из музыкалки?», а я говорю: «Да!». Но эти рейтузы меня с потрохами выдали, потому что на горке мы совсем забыли про время.

Заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая:

– Я тоже, как и все в детстве, каталась с горки. Самое примечательное, что у нас рядом со школой была железная дорога. И этот склон к ней был самой крутой горкой на свете. Катаясь на картонке, обязательно вылетал на дорогу, поэтому были и опасные моменты в детстве. И ещё мы проваливались в маленькую речушку, ручеёк, на который летом не очень-то все обращали внимание. Зато зимой он доставлял нам беды, потому что мы съезжали в ручеёк и дальше шли грустные домой, потому что не очень приятно в мокром кататься. Ещё из-за горки я пропускала занятия в Доме творчества, точно помню. Дело было в Великих Луках.

Руководитель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева:

– У меня на острове Белова жила бабушка, и мы каждые выходные, когда озеро застывало, ездили к бабушке на Белов. Там любой спуск – это горка. Катались без всего. С горки спускаешься и выезжаешь прям на озеро. Там хочешь – вставай на коньки, а хочешь – на лыжи. Все виды спорта были обеспечены. Если мы у бабушки собирались все на каникулы, то нас было пять девчонок и брат. Компания большая. Нам даже не нужны были друзья-товарищи. Катались и паровозиком, и кубарем, и кувырком, как угодно.

Председатель Псковской региональной федерации лёгкой атлетики Ирина Нестерова:

– Из детства вспоминается горка Стефана Батория. А за стеной, где Кузнецкая улица, у нас были кузницы. И когда мы катались до посинения, приходили туда греться. Там была шикарная кузница, мы всегда смотрели.

Там ещё есть разрыв в стене, а внизу был ров. И вот сейчас через 50 лет мне подруги напомнили: «Ты помнишь, как ты туда летела?». Это мне было лет 12, санки остановились на самом краю, вся жизнь промелькнула перед глазами, и девчонки мои испугались.

И около 11-й школы, где был бункер, тоже катались.

А на Красногорской улице санки из-под меня ушли, и я в полынью так и нырнула. Санки вперёд уехали. Вытаскивали мальчишки за шубку. Мне тогда лет пять было. Пришла домой, а шуба на мне уже замёрзла. Так и в штанах замёрзших приходили, которые «поставь в угол». С горками много приключений было. А ещё было соревнование, кто больше раз прокатится на ногах, стоя. Крутым был тот, кто мог повернуться и спиной доехать до конца. Это были 1960-е годы.

Председатель Федерации лёгкой атлетики Пскова Анна Шкробинец:

– Мы катались на всех пригодных горках. Даже возле дома всё было раскатано. И всегда толпой, и эти рейтузы лохматые, варежки лохматые. И греться никто не ходил. Все гуляли до темноты. Потом дома веником отряхивались. Мы катались по-всякому: и на ногах, кто на чем, на пакетах, на линолеуме. Была одна горка, если ты с нее до речки докатился, то ты прям крутой. И на портфеле катались. Потом появились пуховики, они тоже были скользкие. Мы про безопасность не думали вообще, и санки паровозом по десять штук цепляли и друг на друге катались. Ещё у нас был аттракцион, кто дальше проедет, но там надо было разбегаться как в бобслее.

Любимая горка – на Плехановском посаде, там сейчас католический костëл стоит, а рядом была горочка к речке, сейчас просто дорожка заросшая, а раньше была широкая горка, извилистая, с крутыми поворотами. Можно было вылететь туда прямо в речку, которая не замерзала. Поэтому все продумывали, как санки придержать за верёвочку, чтобы они не утонули.

Руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова:

– В моём детстве не было «ватрушек» и специальных средств передвижения, поэтому горка – это в первую очередь полиэтиленовой пакет, и хорошо, если он плотный и размер подходит. В ход шло всё, и это была основная забава после окончания школьных уроков. В ход шли и пакеты под школьную форму, и рюкзаки. За это получали дома. Было здорово, что мы после школы думали, не как бы скорее к гаджету вернуться, а с горки катались всем классом. По-разному было, иногда с травмами. У меня даже лёгкое сотрясение мозга случилось. Это было такое соревнование, кто стоя проедет и как можно дальше, куда же без этого соревнования. И при очередном заезде… В общем после этого инцидента я в таких соревнованиях больше участия не принимала.

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева:

– И на санках я каталась, и на лыжах. Я сама из Белоруссии, поэтому не смогу точно объяснить, где были горки, но они были крутыми, и мы выбирали наибольшую опасность для себя и катались именно там. В советское время ты считался королём на горке, если у тебя был плотный целлофан. Ледянок раньше не было. Помню, что родители что-то покупали, и упаковкой оказался тот самый нужный мне целлофан. Я тогда пришла на горку и была, конечно, королевой. Все у меня просили этот кусочек пакета.

Директор детского технопарка «Кванториум. Псков» Надежда Григорьева:

– Мы лазали в районе Гремячей башни. Все горки, которые там есть, были нашими. Я училась в 12-й школе, и понятно, что, возвращаясь домой из школы, катались на портфелях, на дипломатах, и стоя, и паровозиком. Когда взрослые покупали что-то, мы резали картонную коробку на множество кусочков. Это было незаменимым средством передвижения.

В Летнем саду ходили в Дом пионеров на множество занятий и несмотря на то, что это был десятый класс, почти что выпускники, все равно ходили на горки. Было круто! Самое крутое – проехаться с горки на ногах от начала и до конца. Это самые яркие воспоминания. Были те, кому удавалось.