Первенство Стругокрасненского района по лыжам пройдёт 23 декабря
Первенство Стругокрасненского района по лыжным гонкам пройдёт на лыжной трассе спортшколы Струг Красных 23 декабря. Об этом сообщается в группе спортшколы в соцсети «ВКонтакте».
В соревнованиях примут участие учащиеся спортшколы Стругокрасненского района, а также спортсмены городов и районов Псковской области, имеющие соответствующую физическую подготовку.
Лыжники разыграют медали в восьми возрастных категориях на дистанциях в один, два, три, пять и десять километров.
Победителей и призёров в каждой возрастной группе наградят медалями и грамотами.
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