Первенство Стругокрасненского района по лыжам пройдёт 23 декабря

13:47, 21 декабря 2023, ПАИ

Первенство Стругокрасненского района по лыжным гонкам пройдёт на лыжной трассе спортшколы Струг Красных 23 декабря. Об этом сообщается в группе спортшколы в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях примут участие учащиеся спортшколы Стругокрасненского района, а также спортсмены городов и районов Псковской области, имеющие соответствующую физическую подготовку.

Лыжники разыграют медали в восьми возрастных категориях на дистанциях в один, два, три, пять и десять километров.

Победителей и призёров в каждой возрастной группе наградят медалями и грамотами.

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