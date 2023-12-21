Музей-заповедник «Михайловское» наградили за лучший инфоповод – 2023

14:56, 21 декабря 2023, ПАИ

Одним из лучших музейных инфоповодов 2023 года, по мнению компании «Медиалогия», стало создание цикла цифровых фотовыставок из архивов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Речь идёт о публикациях, подготовленных в учреждении к 120-летию со дня рождения легендарного музейщика, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка», первого в СССР Героя Социалистического Труда среди музейных работников, лауреата Государственной премии Российской Федерации С. С. Гейченко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Редкие архивные фото, рассказывающие о послевоенном восстановлении псковских пушкинских мест и прежде всего мемориального Михайловского, о создании и открытии музея в Тригорском и о многом другом, были размещены в официальных сообществах музея-заповедника в феврале уходящего года. Они привлекли значительное внимание интернет-пользователей и прессы.

Созданию подобных «сетевых» экспозиций в «Михайловском» уделяют серьёзное внимание. Так, здесь уже несколько лет воплощают в жизнь проект «Художник и музей», предполагающий регулярные цифровые выставки: репродукции произведений живописи и графики из заповедных фондов и небольшие информационные заметки об авторах представленных работ.

Под тегами #музейнаялетопись, #историямузея, #коллекциимузея в социальной сети «ВКонтакте» «Михайловское» знакомит своих виртуальных гостей с редчайшими архивными фотографиями, с произведениями декоративно-прикладного искусства, с предметами быта пушкинского времени из собственных фондов.

«При всей внешней скромности и простоте таких акций это весьма действенный способ показать большому количеству людей вещи из музейного собрания. Возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в выставочных залах Пушкинского заповедника и без «посредничества» электронных средств коммуникации», – отметили в музее.

Диплом за лучший информационный повод – 2023 от компании «Медиалогия», определяющей среди прочего медиаиндекс федеральных музеев по результатам присутствия того или иного учреждения в СМИ и массмедиа, был вручён сотрудникам Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в ходе панельной дискуссии «Музей в цифровой среде». Она была организована на образовательной сессии «Музеи в современном информационном пространстве: партнёрство и медиапроекты» в рамках Всероссийского проекта «Музейные маршруты России».