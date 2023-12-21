Пьяный водитель устроил ДТП в Великих Луках

15:31, 21 декабря 2023, ПАИ

Пьяный житель Великолукского района устроил ДТП в Великих Луках, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

43-летний нетрезвый мужчина находился за рулём Toyota Corolla и врезался в Volkswagen Polo у дома № 83 на улице Фурманова в Великих Луках.

Автомобиль у мужчины изъяли.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.