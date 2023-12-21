Движение по трассе М-12 запустили от Москвы до Казани

15:30, 21 декабря 2023, ПАИ

Движение по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани открыл президент России Владимир Путин сегодня, 21 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил по видеосвязи, что проведена огромная работа, в которой было задействовано пять тысяч человек и 1 400 единиц техники. «Вчера лично сам за рулём проехал до Москвы. Всё на высшем уровне», – подчеркнул он.

Стоимость проезда по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани для владельцев легковых автомобилей составит 4 481 рубль, ранее заявляли в «Автодоре».