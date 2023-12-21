На вооружение Противопожарного лесного центра в Псковской области поступило новое оборудование
Для повышения готовности Противопожарного лесного центра к тушению лесных пожаров в труднодоступных местах выделили дополнительные средства на оборудование. Об этом ПАИ сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.
Деньги выделили из федерального бюджета по нацпроекту «Экология», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Противопожарный лесной центр закупил пять малогабаритных мотопомп и 110 напорных пожарных рукавов.
«Перед началом пожароопасного сезона 2024 года они будут распределены по лесопожарным станциям области в соответствии с потребностью», – уточнили в комитете.
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На вооружение Противопожарного лесного центра в Псковской области поступило новое оборудование