На вооружение Противопожарного лесного центра в Псковской области поступило новое оборудование

16:49, 21 декабря 2023, ПАИ

Для повышения готовности Противопожарного лесного центра к тушению лесных пожаров в труднодоступных местах выделили дополнительные средства на оборудование. Об этом ПАИ сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Деньги выделили из федерального бюджета по нацпроекту «Экология», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Противопожарный лесной центр закупил пять малогабаритных мотопомп и 110 напорных пожарных рукавов.

«Перед началом пожароопасного сезона 2024 года они будут распределены по лесопожарным станциям области в соответствии с потребностью», – уточнили в комитете.