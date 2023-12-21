РСХБ рассказал о вариантах правильной утилизации елей

16:43, 21 декабря 2023, ПАИ

Совсем скоро жилища россиян украсят новогодние ели – а кое-где они уже стоят. Натуральные хвойные красавицы будут радовать детей и взрослых своим видом и ароматом, но… новогодняя сказка кончится, и у миллионов людей возникнет ежегодный вопрос: что же делать с деревом? На вопрос отвечает Фонд «Экология» РСХБ.

Сдать на переработку в щепу

С точки зрения лесоперерабатывающей промышленности, ель – это хороший материал для переработки в щепу. Она идёт на посыпку экологических троп в городах, также ей устилают вольеры животных. В городах сбор елей проходит централизованно: мэрии и экоорганизации открывают пункты приёма елей и оповещают граждан через местные СМИ и группы в социальных сетях. В России акции в городах называются по-разному. Например, в Москве это «Ёлочный круговорот», в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – «Ёлки, палки и щепа», в Туле – «Сдай елку на переработку!», в Сочи – «Ёлку в переработку».

С каждым годом благодаря продвижению экологической сознательности акции набирают обороты. Так, одни москвичи с 2016 года сдали более 220 тысяч новогодних деревьев.

Чтобы упростить работу переработчикам, с дерева нужно снять все украшения.

Накормить животных и сделать их пребывание в зоопарке комфортнее

Акции проводят и зоопарки. Однако принимают они ели только от организаций, у которых они остались нераспроданными. Это связано с безопасностью для животных.

Хвойными деревьями украшают вольеры, чтобы обитатели могли ими играть или грызть. Хвоя содержит много витамина С, аминокислоты и каротин. Косули, лоси, верблюды, ламы и другие копытные с удовольствием едят хвою и кору, погрызть кору любят и зайцы.

Для лемуров, обезьян, экзотических птиц ели служат подстилкой, делают место обитания более разнообразным. Бобры тоже не откажутся поточить зубки.

Найти применение в загородном хозяйстве

Кроме того, ель пригодится тем, у кого есть дача или баня. Ствол пригодится на дрова, а из ветвей можно изготовить веник или венок. С помощью измельчителя можно переработать ёлку и на опилки. Опилки надо опустить в компост, через 1,5-2 года получится удобрение.

Иголки можно закопать в саду, а сверху посадить цветы. Считается, что на такой почве хорошо растут фиалки, а ещё слой хвои замедляет рост бурьяна.

Новогодние ели в разных частях света используются по-разному, но все находят, как применить их с пользой для экологии. Из домов и квартир в Германии каждый год выносится около 27 миллионов ёлок, они идут на корм для животных. В Польше деревья измельчают и прессуют в брикеты, которые используются для обогрева около 700 домов площадью 60 квадратных метров в течение года. В Нью-Йорке организуют фестиваль «Мульча», где деревья перерабатываются в щепу для укрытия корней растений в холодное время.

«Являетесь ли вы частным лицом или представителем организации, новогодней ели можно найти немало способов применения после того, как Новый год прошёл. Главное, помните, что просто так выбрасывать её на помойку не надо. Она может принести ещё много пользы», – резюмирует директор Фонда «Экология» Эльмира Морозова.

Реклама. АО «Россельхозбанк». ИНН 7725114488

erid=2SDnjbzBJnC