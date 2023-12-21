Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

РСХБ рассказал о вариантах правильной утилизации елей

Совсем скоро жилища россиян украсят новогодние ели – а кое-где они уже стоят. Натуральные хвойные красавицы будут радовать детей и взрослых своим видом и ароматом, но… новогодняя сказка кончится, и у миллионов людей возникнет ежегодный вопрос: что же делать с деревом? На вопрос отвечает Фонд «Экология» РСХБ.

Фото предоставлено РСХБ

  • Сдать на переработку в щепу

С точки зрения лесоперерабатывающей промышленности, ель – это хороший материал для переработки в щепу. Она идёт на посыпку экологических троп в городах, также ей устилают вольеры животных. В городах сбор елей проходит централизованно: мэрии и экоорганизации открывают пункты приёма елей и оповещают граждан через местные СМИ и группы в социальных сетях. В России акции в городах называются по-разному. Например, в Москве это «Ёлочный круговорот», в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – «Ёлки, палки и щепа», в Туле – «Сдай елку на переработку!», в Сочи – «Ёлку в переработку».

С каждым годом благодаря продвижению экологической сознательности акции набирают обороты. Так, одни москвичи с 2016 года сдали более 220 тысяч новогодних деревьев.

Чтобы упростить работу переработчикам, с дерева нужно снять все украшения.

  • Накормить животных и сделать их пребывание в зоопарке комфортнее

Акции проводят и зоопарки. Однако принимают они ели только от организаций, у которых они остались нераспроданными. Это связано с безопасностью для животных.

Хвойными деревьями украшают вольеры, чтобы обитатели могли ими играть или грызть. Хвоя содержит много витамина С, аминокислоты и каротин. Косули, лоси, верблюды, ламы и другие копытные с удовольствием едят хвою и кору, погрызть кору любят и зайцы.

Для лемуров, обезьян, экзотических птиц ели служат подстилкой, делают место обитания более разнообразным. Бобры тоже не откажутся поточить зубки.

  • Найти применение в загородном хозяйстве

Кроме того, ель пригодится тем, у кого есть дача или баня. Ствол пригодится на дрова, а из ветвей можно изготовить веник или венок. С помощью измельчителя можно переработать ёлку и на опилки. Опилки надо опустить в компост, через 1,5-2 года получится удобрение.

Иголки можно закопать в саду, а сверху посадить цветы. Считается, что на такой почве хорошо растут фиалки, а ещё слой хвои замедляет рост бурьяна.

Новогодние ели в разных частях света используются по-разному, но все находят, как применить их с пользой для экологии. Из домов и квартир в Германии каждый год выносится около 27 миллионов ёлок, они идут на корм для животных. В Польше деревья измельчают и прессуют в брикеты, которые используются для обогрева около 700 домов площадью 60 квадратных метров в течение года. В Нью-Йорке организуют фестиваль «Мульча», где деревья перерабатываются в щепу для укрытия корней растений в холодное время.

«Являетесь ли вы частным лицом или представителем организации, новогодней ели можно найти немало способов применения после того, как Новый год прошёл. Главное, помните, что просто так выбрасывать её на помойку не надо. Она может принести ещё много пользы», – резюмирует директор Фонда «Экология» Эльмира Морозова.

Реклама. АО «Россельхозбанк». ИНН 7725114488
erid=2SDnjbzBJnC

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 декабря 2023

Псковичи получат подарки и бонусы от Tele2 на новогодние праздники
21 декабря 2023

Возросло количество поданных заявок в номинацию «Бизнесмен года» премии «Народное признание»
21 декабря 2023

Псковская область присоединится к проекту «Всей семьёй»
21 декабря 2023

Память жителей сожжённой деревни почтили в Стругокрасненском районе
21 декабря 2023

На вооружение Противопожарного лесного центра в Псковской области поступило новое оборудование
21 декабря 2023

РСХБ рассказал о вариантах правильной утилизации елей
21 декабря 2023

Испытания подлодки «Великие Луки» начались на Балтийском флоте
21 декабря 2023

Новогоднего салюта в Великих Луках не будет

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...