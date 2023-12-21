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Память жителей сожжённой деревни почтили в Стругокрасненском районе

Память жителей деревни Ростково Новосельской волости, сожжённой нацистскими карателями в 1943 году, почтили в Стругокрасненском районе. Об этом пишет районная газета «Струги».

Память жителей сожжённой деревни почтили в Стругокрасненском районе. Фото здесь и далее: Владимира Кухновца и Анатолия Банаева

В деревне погибли 78 человек, 33 из них – дети. Сегодня в деревне никто не живёт, но у обелиска, установленного на месте трагедии, ежегодно проходит митинг.

Почтить память погибших прибыли заместитель главы администрации района Ольга Васильева, заместитель главы администрации Новосельской волости Артур Давыдов, председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева, председатель первичной ветеранской организации села Новоселье и близлежащих деревень Владимир Кухновец, учащиеся и учителя Новосельской средней школы, руководитель Стругокрасненского филиала «Дружина» Анатолий Банаев.

Собравшиеся почтили минутой молчания память павших и возложили цветы к памятнику, заключили в газете.

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