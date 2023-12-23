Куда сходить с детьми в Пскове на новогодние праздники
Новогодние каникулы – время совместного досуга детей и родителей. Куда же отвести детей, чтобы они весело и интересно провели время? Ответ на этот вопрос можно получить ниже, в программе новогодних мероприятий для детей в Пскове.
Декабрь
1. «Символ 2024 года: Дракон» – конкурс творческих работ для детей.
Место и время проведения – с 11 декабря по 4 января в библиотеке – Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева (улица Юбилейная, 87а).
2. «Крошка Мороз» – интерактивное представление для самых маленьких. «Замышляем Новый год» – интерактивное концертное представление. «Новогодний детектив. Операция Ё. Продолжение…» – спектакль.
Место и время проведения – с 20 по 30 декабря в Городском культурном центре Пскова (площадь Победы, 1).
3. Новогодняя интерактивная программа для 1–3-х классов (по заявкам учреждений).
Место и время проведения – с 21 по 22 и с 26 по 28 декабря в 10:00, 12:00, 14:00 в Псковском планетарии (улица Советская, 64а).
4. «Новогодняя авантюра». Новогодняя интерактивная развлекательная программа для детей 1–4-х классов.
Место и время проведения – с 22 по 28 и 30 декабря в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).
5. Детские новогодние школьные дискотеки (4–8-е классы).
Место и время проведения – 25–27 и 29 декабря в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).
6. Молодёжный музыкальный театр «Изумрудный город» (Санкт-Петербург). «Новогодний переполох». Музыкальный спектакль.
Место и время проведения – 23 декабря в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).
7. «Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней!» – новогодний калейдоскоп.
Место и время проведения – 23 декабря в 17:00 в библиотеке – Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева (улица Юбилейная, 87а).
8. «Самый главный волшебник» – новогодняя развлекательная программа.
Место и время проведения – 24 декабря в 12:00 в детской библиотеке «ЛиК» (Октябрьский проспект, 21).
9. «Обыкновенное чудо» – литературная гостиная.
Место и время проведения – 24 декабря в 15:00 в детской экологической библиотеке «Радуга» (улица Новосёлов, 11).
10. «Новогодний парад сказок». Новогодняя история по мотивам мультфильма «Холодное сердце». Молодёжный музыкальный театр «Изумрудный город» (Санкт-Петербург).
Место и время проведения – 24 декабря в 16:00 в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).
11. «Волшебные сны» – музыкальный спектакль. Молодёжный музыкальный театр «Изумрудный город» (Санкт-Петербург).
Место и время проведения – с 25 по 27 декабря в 11:00 и 14:00 в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).
12. «По стране гуляет праздник – это Новый год-проказник». Литературно-развлекательная программа.
Место и время проведения – с 25 по 28 декабря в 11:00 и 13:00. Библиотека микрорайона Овсище (улица Алёхина, 20).
13. «Пусть праздник подарит чудо» – Рождественские чтения.
Место и время проведения – с 25 по 29 декабря в библиотеках Централизованной библиотечной системы Пскова.
14. «Сияет ёлочка огнями». Новогодний праздник.
Место и время проведения – 26 декабря в 11:00. Детская экологическая библиотека «Радуга» (улица Новосёлов, 11).
15. «В зимних лабиринтах». Новогодний квест-приключение.
Место и время проведения – 26 декабря в 13:00 в библиотеке – Центре детского чтения (улица Розы Люксембург, 23).
16. «Вперёд! За Зелёным Драконом!». Новогодние странствия символа года.
Место и время проведения – 26 декабря в 14:00 в библиотеке – Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева (улица Юбилейная, 87а).
17. «Дракон – фантазия иль нет, лишь в книжках мы найдём ответ». Новогодняя акция.
Место и время проведения – с 26 по 29 декабря в детской библиотеке «ЛиК» (Октябрьский проспект, 21).
18. «Новогодняя перезагрузка». Праздничная программа.
Место и время проведения – 28 декабря в 17:00 в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20).
19. Новогодний турнир по настольным играм.
Место и время проведения – 28 декабря в часы работы Центра детского чтения (улица Розы Люксембург, 23)
20. Новогодний аукцион.
Место и время проведения – 29 декабря в 17:00 в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва (Октябрьский проспект, 19а).
21. «Новогодние приключения Маши и Вити». Музыкальный спектакль с участием образцового коллектива – детской вокальной студии «Позитив» и заслуженного коллектива народного творчества – театра танца «Русские узоры».
Место и время проведения – 29 декабря в 18:30 и 30 декабря в 13:00 в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).
22. Интерактивная новогодняя программа.
Место и время проведения – с 30 по 31 декабря с 12:00 до 14:00 в Детском парке.
Январь
1. «Новогодняя авантюра». Новогодняя интерактивная развлекательная программа для детей 1–4-х классов.
Место и время проведения – 2 января в 12:00, 14:30 в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).
2. «Кто похитил Новый год?» – спектакль. Молодёжный музыкальный театр «Изумрудный город» (Санкт-Петербург).
Место и время проведения – 2 января в 13:00 в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).
3. «Новогоднее путешествие Нильса с дикими гусями» – музыкальная сказка.
Место и время проведения – 2 января в 16:00 в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).
4. Детская новогодняя школьная дискотека (4–8-е классы).
Место и время проведения – 2 января в 17:30 в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).
5. «Рождественский ангелочек» – мастер-класс.
Место и время проведения – 3 января в 15:00 в общественном центре микрорайона Псковкирпич (улица Н. Карбышева, 4).
6. «Под новогодней ёлкой» – акция.
Место и время проведения – 3, 4 января в 14:00 в библиотеке «Диалог» (улица Посёлочная, 15).
7. «Пусть праздник подарит чудо» – Рождественские чтения.
Место и время проведения – с 3 по 5 января в библиотеках Централизованной библиотечной системы Пскова.
8. «Дракон – фантазия иль нет, лишь в книжках мы найдём ответ». Новогодняя акция.
Место и время проведения – с 3 по 4 и с 9 по 10 января в детской библиотеке «ЛиК» (Октябрьский проспект, 21).
9. «По щучьему велению» – музыкальный спектакль. Молодёжный музыкальный театр «Изумрудный город» (Санкт-Петербург).
Место и время проведения – 4 января в 16:00 в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).
10. Сказочный поезд Деда Мороза.
Место и время проведения – 5 января с 9:00 до 12:00. Железнодорожный вокзал Пскова.
11. «Щелкунчик» – балет-феерия. Театр классического балета», НОУ «Императорская школа русского балета».
Место и время проведения – 5 января в 17:00 в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).
12. «Ночь перед Рождеством» – театрализованный хореографический спектакль.
Место и время проведения – 6 января в 17:00 в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).
13. «Наш 2024 Новый год» – эстрадный концерт.
Место и время проведения – 7 января в 17:00 в Городском культурном центре (площадь Победы, 1).
14. Благотворительная рождественская ёлка для детей прихожан, ветеранов и военнослужащих, детей из многодетных и малообеспеченных семей, учащихся воскресной школы.
Место и время проведения – 8 января в 11:00 в Городском культурном центре (площадь Победы, 1).
15. «Оркестр Поля Мориа – золотая коллекция из репертуара маэстро». Концерт Большого эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга.
Место и время проведения – 8 января в 18:00 в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).
16. «Ночь перед Рождеством» – театрализованный хореографический спектакль.
Место и время проведения – 11 января в 13:00 в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).