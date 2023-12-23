Куда сходить с детьми в Пскове на новогодние праздники

19:44, 22 декабря 2023, ПАИ

Новогодние каникулы – время совместного досуга детей и родителей. Куда же отвести детей, чтобы они весело и интересно провели время? Ответ на этот вопрос можно получить ниже, в программе новогодних мероприятий для детей в Пскове.

Декабрь

1. «Символ 2024 года: Дракон» – конкурс творческих работ для детей.

Место и время проведения – с 11 декабря по 4 января в библиотеке – Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева (улица Юбилейная, 87а).

2. «Крошка Мороз» – интерактивное представление для самых маленьких. «Замышляем Новый год» – интерактивное концертное представление. «Новогодний детектив. Операция Ё. Продолжение…» – спектакль.

Место и время проведения – с 20 по 30 декабря в Городском культурном центре Пскова (площадь Победы, 1).

3. Новогодняя интерактивная программа для 1–3-х классов (по заявкам учреждений).

Место и время проведения – с 21 по 22 и с 26 по 28 декабря в 10:00, 12:00, 14:00 в Псковском планетарии (улица Советская, 64а).

4. «Новогодняя авантюра». Новогодняя интерактивная развлекательная программа для детей 1–4-х классов.

Место и время проведения – с 22 по 28 и 30 декабря в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).

5. Детские новогодние школьные дискотеки (4–8-е классы).

Место и время проведения – 25–27 и 29 декабря в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).

6. Молодёжный музыкальный театр «Изумрудный город» (Санкт-Петербург). «Новогодний переполох». Музыкальный спектакль.

Место и время проведения – 23 декабря в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).

7. «Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней!» – новогодний калейдоскоп.

Место и время проведения – 23 декабря в 17:00 в библиотеке – Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева (улица Юбилейная, 87а).

8. «Самый главный волшебник» – новогодняя развлекательная программа.

Место и время проведения – 24 декабря в 12:00 в детской библиотеке «ЛиК» (Октябрьский проспект, 21).

9. «Обыкновенное чудо» – литературная гостиная.

Место и время проведения – 24 декабря в 15:00 в детской экологической библиотеке «Радуга» (улица Новосёлов, 11).

10. «Новогодний парад сказок». Новогодняя история по мотивам мультфильма «Холодное сердце». Молодёжный музыкальный театр «Изумрудный город» (Санкт-Петербург).

Место и время проведения – 24 декабря в 16:00 в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).

11. «Волшебные сны» – музыкальный спектакль. Молодёжный музыкальный театр «Изумрудный город» (Санкт-Петербург).

Место и время проведения – с 25 по 27 декабря в 11:00 и 14:00 в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).

12. «По стране гуляет праздник – это Новый год-проказник». Литературно-развлекательная программа.

Место и время проведения – с 25 по 28 декабря в 11:00 и 13:00. Библиотека микрорайона Овсище (улица Алёхина, 20).

13. «Пусть праздник подарит чудо» – Рождественские чтения.

Место и время проведения – с 25 по 29 декабря в библиотеках Централизованной библиотечной системы Пскова.

14. «Сияет ёлочка огнями». Новогодний праздник.

Место и время проведения – 26 декабря в 11:00. Детская экологическая библиотека «Радуга» (улица Новосёлов, 11).

15. «В зимних лабиринтах». Новогодний квест-приключение.

Место и время проведения – 26 декабря в 13:00 в библиотеке – Центре детского чтения (улица Розы Люксембург, 23).

16. «Вперёд! За Зелёным Драконом!». Новогодние странствия символа года.

Место и время проведения – 26 декабря в 14:00 в библиотеке – Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева (улица Юбилейная, 87а).

17. «Дракон – фантазия иль нет, лишь в книжках мы найдём ответ». Новогодняя акция.

Место и время проведения – с 26 по 29 декабря в детской библиотеке «ЛиК» (Октябрьский проспект, 21).

18. «Новогодняя перезагрузка». Праздничная программа.

Место и время проведения – 28 декабря в 17:00 в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20).

19. Новогодний турнир по настольным играм.

Место и время проведения – 28 декабря в часы работы Центра детского чтения (улица Розы Люксембург, 23)

20. Новогодний аукцион.

Место и время проведения – 29 декабря в 17:00 в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва (Октябрьский проспект, 19а).

21. «Новогодние приключения Маши и Вити». Музыкальный спектакль с участием образцового коллектива – детской вокальной студии «Позитив» и заслуженного коллектива народного творчества – театра танца «Русские узоры».

Место и время проведения – 29 декабря в 18:30 и 30 декабря в 13:00 в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).

22. Интерактивная новогодняя программа.

Место и время проведения – с 30 по 31 декабря с 12:00 до 14:00 в Детском парке.

Январь

1. «Новогодняя авантюра». Новогодняя интерактивная развлекательная программа для детей 1–4-х классов.

Место и время проведения – 2 января в 12:00, 14:30 в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).

2. «Кто похитил Новый год?» – спектакль. Молодёжный музыкальный театр «Изумрудный город» (Санкт-Петербург).

Место и время проведения – 2 января в 13:00 в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).

3. «Новогоднее путешествие Нильса с дикими гусями» – музыкальная сказка.

Место и время проведения – 2 января в 16:00 в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).

4. Детская новогодняя школьная дискотека (4–8-е классы).

Место и время проведения – 2 января в 17:30 в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).

5. «Рождественский ангелочек» – мастер-класс.

Место и время проведения – 3 января в 15:00 в общественном центре микрорайона Псковкирпич (улица Н. Карбышева, 4).

6. «Под новогодней ёлкой» – акция.

Место и время проведения – 3, 4 января в 14:00 в библиотеке «Диалог» (улица Посёлочная, 15).

7. «Пусть праздник подарит чудо» – Рождественские чтения.

Место и время проведения – с 3 по 5 января в библиотеках Централизованной библиотечной системы Пскова.

8. «Дракон – фантазия иль нет, лишь в книжках мы найдём ответ». Новогодняя акция.

Место и время проведения – с 3 по 4 и с 9 по 10 января в детской библиотеке «ЛиК» (Октябрьский проспект, 21).

9. «По щучьему велению» – музыкальный спектакль. Молодёжный музыкальный театр «Изумрудный город» (Санкт-Петербург).

Место и время проведения – 4 января в 16:00 в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).

10. Сказочный поезд Деда Мороза.

Место и время проведения – 5 января с 9:00 до 12:00. Железнодорожный вокзал Пскова.

11. «Щелкунчик» – балет-феерия. Театр классического балета», НОУ «Императорская школа русского балета».

Место и время проведения – 5 января в 17:00 в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).

12. «Ночь перед Рождеством» – театрализованный хореографический спектакль.

Место и время проведения – 6 января в 17:00 в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).

13. «Наш 2024 Новый год» – эстрадный концерт.

Место и время проведения – 7 января в 17:00 в Городском культурном центре (площадь Победы, 1).

14. Благотворительная рождественская ёлка для детей прихожан, ветеранов и военнослужащих, детей из многодетных и малообеспеченных семей, учащихся воскресной школы.

Место и время проведения – 8 января в 11:00 в Городском культурном центре (площадь Победы, 1).

15. «Оркестр Поля Мориа – золотая коллекция из репертуара маэстро». Концерт Большого эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга.

Место и время проведения – 8 января в 18:00 в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).

16. «Ночь перед Рождеством» – театрализованный хореографический спектакль.

Место и время проведения – 11 января в 13:00 в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).