Труп мужчины нашли в подъезде дома в Невеле

19:38, 21 декабря 2023, ПАИ

Житель Невельского района до смерти избил своего знакомого в подъезде многоэтажки, сообщает следственное управление Следственного комитета по Псковской области.

16 декабря 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на лестничной площадке одного из домов в Невеле тела 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Следствие считает причастным к убийству 20-летнего знакомого убитого, который за день до убийства пришёл в гости к потерпевшему и из-за возникшей ссоры избил его кулаками по голове, от чего мужчина скончался на следующий день.

По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления. Фигурант задержан в процессуальном порядке, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.