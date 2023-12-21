В Порховском районе почтили память протоиерея Александра Михайлова

20:03, 21 декабря 2023, ПАИ

Память протоиерея Александра Михайлова почтили в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

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Панихида прошла 19 декабря, в четвёртую годовщину смерти, у могилы отца Александра, которая находится возле храма Святителя Николая Чудотворца в посёлке Верхний Мост Порховского района.

Заупокойное богослужение совершил настоятель храма Святителя Николая Чудотворца иерей Андрей (Дрогомиров).