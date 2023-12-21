В Порховском районе почтили память протоиерея Александра Михайлова
Память протоиерея Александра Михайлова почтили в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Панихида прошла 19 декабря, в четвёртую годовщину смерти, у могилы отца Александра, которая находится возле храма Святителя Николая Чудотворца в посёлке Верхний Мост Порховского района.
Заупокойное богослужение совершил настоятель храма Святителя Николая Чудотворца иерей Андрей (Дрогомиров).
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