Порхович получил два года колонии за пять магазинных краж

21:09, 21 декабря 2023, ПАИ

Житель Порхова признан виновным в пяти кражах на сумму 2 500 рублей каждая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В ходе расследования установлено, что мужчина в декабре 2022 – январе 2023 года, находясь в магазинах самообслуживания, пять раз крал товары.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.